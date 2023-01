Scuole San Miniato, lavori durante le vacanze a otto plessi

Grazie al periodo di vacanze natalizie, l’amministrazione comunale ha realizzato alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in otto plessi scolastici del territorio di San Miniato. Durante i giorni di sospensione delle lezioni, sono stati eseguiti i lavori necessari a migliorare ulteriormente la fruibilità degli spazi, da parte degli studenti e dei docenti, in vista del rientro in classe.

"I lavori più importanti hanno riguardato la scuola secondaria di via Capponi e il centro Vocinsieme con un intervento di tinteggiatura degli interni e degli esterni), il trattamento antiumido della parte inferiore delle murature, il rifacimento scala esterna e il rifacimento muro di cinta lato est, per una spesa complessiva di 150mila euro, mentre rimangono da terminare, causa maltempo, la scala esterna e una porzione della facciata dell'edificio – spiega l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori –. Un altro intervento importante di sanificazione dei locali sottotetto ha riguardato la scuola primaria di via Rondoni, per un importo di 7mila euro, mentre sono stati ultimati anche una serie di lavori di manutenzione ordinaria che hanno interessato diversi plessi". Alla scuola primaria di San Donato sono state pulite le converse della copertura ed è stato riparato dalle infiltrazioni d'acqua piovana il bagno delle alunne, alla primaria de La Serra è stata riparata la guaina impermeabilizzante della copertura piana, all'infanzia di San Miniato Basso sono state sistemate le piastrelle del bagno, al nido d'infanzia "Il Gambero Rosso" a Stibbio sono state sigillate le lesioni sul marciapiede, alla scuola secondaria di primo grado di Ponte a Egola è stata sistemata la pavimentazione al primo piano e infine alla scuola primaria di via Gioberti a Ponte a Egola è stato realizzato un intervento di riparazione nel bagno al piano primo. I lavori sono stati decisi a seguito dei monitoraggi che l’amministrazione comunale svolge continuativamente sugli edifici che ospitano le scuole. Tutti gli interventi riguardano, nello specifico, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

"Grazie alla collaborazione e il dialogo che abbiamo con i presidi dei due Istituti Comprensivi cittadini, Andrea Fubini (“Sacchetti”) e Graziella Costanzo (“Buonarroti”), abbiamo potuto individuare gli interventi prioritari – spiega l’assessore alla scuola Giulia Profeti – e ci siamo organizzati con le ditte per realizzarli nel periodo della sospensione delle attività didattiche, durante le vacanze di Natale, in modo da non ostacolare lo svolgimento dell’attività didattica”.

“L’obiettivo è stato rendere gli edifici decorosi e accoglienti, in tempo per far tornare i ragazzi sui banchi di scuola, per il buon svolgimento dell’attività didattica – spiega il sindaco Simone Giglioli –. Gli interventi sono stati decisi in base alle priorità che avevamo individuato a seguito delle segnalazioni dei presidi e delle nostre verifiche periodiche, controlli che effettuiamo durante tutto l’anno con i nostri tecnici, in ogni plesso, utili a consentirci di monitorare la situazione e necessarie per pianificare i lavori tra le vacanze di Natale e quelle estive, senza ostacolare l’attività didattica".