Una domenica importante per i Flying Donkeys Empoli

Una buona giornata per i Flying Donkeys, domenica 15 Gennaio.

L’esordio della prima squadra nel Campionato di serie C, contro una compagine tutt’altro che facile da affrontare, come i pattinatori Sambenedettesi, si è concluso con una netta vittoria.

Ma hanno brillato anche le stelline del giovanile, con Bastianoni e De Santi che hanno contribuito in modo decisivo alle due vittorie dei Warriors Ferrara, e l’esordio in senior dei tre Under 16, Elia e Dario Bertini, e Dario Giorgetti (quest’ultimo con una doppietta e un assist).

Ma andiamo per ordine.

Serie C: Flying Donkeys vs. Pattinatori Sambenedettesi

Alla presenza di un folto pubblico, nonostante la mancanza di tribune, e ad un tifoso d’eccezione come il nostro assessore allo sport Biuzzi, dopo un inizio un po' titubante, i Flying Donkeys, motivati dai loro giocatori più esperti, hanno dilagato in modo quasi inaspettato nei confronti del San Benedetto.

Dopo l’ingaggio d’inizio, i Marchigiano, per ben 8 minuti hanno messo sotto pressione i Toscani, che sembrava quasi che non riuscissero a costruire gioco. Se il San Benedetto non è riuscito a segnare, la squadra toscana deve ringraziare un Benozzi in giornata di grazia, che difende la gabbia non facendo passare niente, ma proprio niente.

Per fortuna, a sbloccare il risultato è Carboncini, su splendido ssist di Milcik.

La squadra comincia a carburare, e il raddoppio dopo dopo altri 4 minuti, arriva sempre dalla prima linea, con Cecchi, su assist di Carboncini.

A poco più di tre minuti dalla fine del primo tempo, arriva il terzo goal, con Milcik su assist di Francalanci.

Dopo 8 minuti dall’inizio del secondo tempo, arriva il quarto goal, Cecchi, su assist di Milcik.

Ma viene giù il palazzetto, quando al min. 11.41 segna l’esordiente Giorgetti, su assist di Cecchi, per il 5 a 0.

Coach Stefano Carboncini si deve sgolare per cercare di mantenere alta la concentrazione degli Empolesi, perché sulle ali dell’entusiasmo, le amnesie

difensive sono troppe, e Benozzi, seppure in giornata di grazia, non può sempre metterci una pezza.

Infatti, al min. 8.34, va in rete per San Benedetto Ciarrocchi, su assist di Mucchetti (5 a 1)

I Flying Donkeys devono rimettersi in carreggiata, e a pensarci è di nuovo Milcik, su assist di Matteo Carboncini (6 a 1)

Finalmente, anche la seconda linea riesce a segnare, con Simonelli, su assist dell’esordiente Giorgetti (7 a 1).

Nonostante il divario, San benedetto non si arrende, e riesce a segnare il 7 a 2 con Mucchetti, su assist di Noga.

Entrano gli altri due esordienti, i gemelli Bertini, e la squadra cerca di aiutarli a segnare, ma sono i più esperti ad andare in goal altre due volte, ancora Cecchi su assist di Carboncini, e chiude in bellezza Giorgetti, che segna il nono e ultimo goal per i Flying Donkeys, su assist di Tommaso Viti.

Risultato finale, 9 a 2, per un ottimo inizio di campionato della squadra Biancoceleste.

UNDER 14

A completare la bella domenica, è la prestazione dei due Empolesi DOC in prestito alla under 14 dei Warriors Ferrara, che vincono prima per 2 a 1 contro Piacenza, con il portiere De Santi che salva la gabbia con grande concentrazione, e Bastianoni, che fornisce l’assist per il goal decisivo del 2 a 1, di Aleardi.

Molto più combattuta la seconda partita con Bomporto, vinta all’overtime per 7 a 6, grazie ad un goal di Sassoli (che tra l’altro milita nella under 16 dei Flying Donkeys), ma grandissimo è stato il contributo del portiere Empoolese De Santi, e quello di Bastianoni, che ha davvero brillato con una tripletta, e ben 2 assist.

Adesso, sotto a prepararsi per le prossime giornate.

Domenica, a Bomporto, la Under 16 di Empoli, affronterà i padroni di casa, e il Forlì.

La prossima di Serie C vedrà i Biancocelesti ancora in casa, contro un’avversaria che ha dato sempre vita a partite tirate e spettacolari, Viareggio.

Fonte: Ufficio Stampa