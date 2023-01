Viabilità Certaldo, Lega: "Volontà dei cittadini più forte dell'amministrazione"

I Consiglieri della Lega di Certaldo si sono espressi in merito al dietro front della maggioranza sulla nuova viabilità del centro: “I certaldesi hanno fermato le assurde volontà dell’Amministrazione comunale sulla nuova viabilità. Dopo le proteste, il Sindaco ha dovuto fermare la sua proposta e rimangiarsi quanto previsto.

Dopo la notizia di una manifestazione programmata per sabato mattina, l’Amministrazione ha ben pensato di stoppare la revisione della viabilità: una corsa ai ripari dopo l’ennesimo errore. Aspettiamo di leggere con ansia la Delibera di Giunta che revochi quanto previsto nella fase 3 del PUMS, per scongiurare di tornare punto e a capo nel prossimo futuro.

I cittadini sono stati la chiave di volta di questo dietro front. Noi, come opposizione, ci avevamo provato con ogni mezzo possibile in questi anni: Commissioni consiliari, petizioni, mozioni ed altri atti in Consiglio Comunale. Siamo stato attaccati più volte dalla maggioranza, colpevoli di voler bloccare un progetto nefasto. I cittadini però l’hanno sempre pensata come noi, e questo stop al Sindaco ne è la prova lampante.

Per questo diciamo che è una vittoria di tutti i cittadini. La democrazia ha sconfitto la prepotenza di una Giunta che decide nei palazzi senza confrontarsi con i cittadini”.

Fonte: Lega Certaldo