Violenza sessuale sulla figlia minorenne, condannato

Un 74enne della provincia di Siena è stato condannato a 9 anni e 2 mesi per violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti sulla figlia. La giovane ora ha 24 anni ma le violenze vanno avanti fin da quando era minorenne. I fatti risalgono al 2013 e agli anni successivi.

La sentenza è stata emessa dal collegio al termine della discussione durante la quale la pm aveva chiesto 9 anni e 9 mesi di reclusione per l'uomo. Secondo l'accusa il 74enne aveva attenzioni, gelosia nei confronti della figlia, al tempo minore, sfruttando i pretesti più vari per abusarne sessualmente.

Intimidita dal padre, la giovane non aveva mai denunciato.Al centro del dibattimento anche il racconto della ragazza, fatto durante l'incidente probatorio, e sostenuto da elementi come messaggi telefonici in cui l'uomo le faceva delle avances, oltre a testimonianze di amici, parenti e di un ex fidanzato.