Dall'autodifesa al basket inclusivo: I'Giglio si rinnova con Agnorelli presidente

Dai corsi di Difesa personale a quelli di Pilates, per rimettersi in forma dopo magari un periodo di inattività. Dalle attività sportive tradizionali a quelle “inclusive” come il Baskin, una novità assoluta per Castelfiorentino (e non solo), che consente a chiunque – anche a persone diversamente abili – di poter praticare una disciplina ispirata al basket, ma con caratteristiche particolari e del tutto innovative.



Si preannuncia un avvio di 2023 scoppiettante per la Polisportiva I’Giglio di Castelfiorentino, che ha recentemente rinnovato le cariche eleggendo come nuovo presidente Irene Agnorelli, e che quest’anno affiancherà alle discipline sportive tradizionali (aperte a tutte le età) anche un’ampia gamma di corsi specifici, in risposta a particolari esigenze o per ampliare la platea dei potenziali interessati.

Per coloro che anzitutto desiderano rimettersi in forma e recuperare armonia e tonicità con il proprio corpo è consigliato il “Pilates” (Pala Gilardetti, lunedì e venerdì 19-20 e 20-21, info 338.5321984) che sta riscuotendo notevole successo, mentre per chi vuole imparare a difendersi da eventuali aggressioni dal 3 febbraio partirà un corso gratuito di Autodifesa Personale, offerto dal Comune di Castelfiorentino e diretto da Marco Pistolesi (maestro di karate 6° dan ed esperto di autodifesa, info 0571.631966, iscrizioni entro 29 gennaio).

Proseguirà inoltre fino a primavera il “progetto inclusione” (avviato dalla Polisportiva I’ Giglio un anno fa) finalizzato a coinvolgere le categorie “fragili” in un’ampia scelta di corsi, come la pallavolo, l’atletica, il calcio femminile, la ginnastica artistica, il karate, l’autodifesa, e dal 2023 con una nuova disciplina sportiva: il Baskin, che favorisce la partecipazione attiva a persone con qualsiasi tipo di abilità/disabilità fisica e/o mentale. Nel Baskin, gioco ispirato al basket ma più dinamico e imprevedibile, obiettivo principale è l’inclusione: non è più la persona che si adatta allo sport ma è lo sport che si adatta alle persone.



Irene Agnorelli, che prima di assumere la carica di presidente della Polisportiva ha ricoperto il ruolo di responsabile della sicurezza e di insegnante di ginnastica artistica, crede molto in questa vocazione sociale dello sport



"La partecipazione al Bando che ha dato poi vita al nostro progetto Inclusione – osserva il presidente della Polisportiva I’ Giglio, Irene Agnorelli – è stata da me promossa fin dal giugno 2021, e con il Baskin abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità, poiché si tratta di un’attività sportiva che favorisce la fiducia in sé stessi e l’inserimento in un gruppo, che conta al suo interno gradi di abilità differenti. Ringrazio tutti i consiglieri e il vicepresidente Silvano Comanducci per la fiducia che mi hanno dato. Sono certa che riusciremo a portare avanti i progetti in corso, come la realizzazione del campo da beach volley, il miglioramento della nostra sede e la gestione del parco Roosevelt fino a un nuovo progetto di attività motoria per bambini di 3-4 anni. Senza dimenticare tutti gli altri settori di attività su cui siamo costantemente impegnati".



"Il Baskin – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – è solo l’ultima delle novità che accompagnano l’intensa attività della Polisportiva I’ Giglio, ma che ci aiuta a cogliere l’essenza più autentica dello sport, che è quello di accompagnare le nuove generazioni a socializzare, imparare a confrontarsi con gli altri, acquisire consapevolezza delle proprie attitudini, senza emarginare nessuno. Chiunque può fare sport: è questo il messaggio forte che il Baskin, e in generale il progetto “inclusione”, intendono indirizzare ai giovani e alle persone di tutte le età. Colgo l’occasione per ringraziare Silvano Comanducci, che ha validamente presieduto la Polisportiva in questi anni, e per fare gli auguri al nuovo presidente Irene Agnorelli per quelli futuri".