Il Baule dei Sogni porta in teatro “La regina dell’acqua”

Un altro appuntamento per Il Baule dei sogni, rassegna teatrale dedicata alle famiglie, che sabato 21 gennaio alle 16.30 al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte propone la favola La regina dell’acqua con Laura Feltrin e Margherita Re, regia di Davide Stefanato, produzione Gli Alcuni. Lo spettacolo è una rielaborazione della famosa fiaba di Andersen e si concentra sull’importanza di fare un uso corretto dell’acqua: risorsa limitata, esauribile e troppo spesso sprecata.

I Cuccioli, con Polpetta e Caramella, interpretano a modo loro la famosa fiaba.

Il coniglio Cilindro interpreterà la parte di Kaj e la papera Diva quella di Gerda. Dopo varie peripezie e scontri tra i personaggi, Cilindro verrà rapito e ipnotizzato dalla regina dell’acqua che lo porterà nel suo palazzo. Il piano malefico della regina, alleata di Maga Cornacchia, prevede di ottenere il dominio su tutta l’acqua che scorre nel regno…

“Abbiamo deciso di affrontare la tematica del risparmio dell’acqua e del suo uso consapevole -spiega Laura Feltrin- perché è un tema ancora e sempre incredibilmente attuale. Dato che ci rivolgiamo ai bambini, che sono sempre un passo avanti ai grandi, e si dimostrano spesso molto più ricettivi di loro a determinati argomenti, ci è sembrata un’ottima occasione per veicolare un messaggio così importante attraverso una fiaba”.

La rassegna prosegue con l’ultimo appuntamento sabato 28 gennaio in programma Hansel e Gretel.

Il Baule dei sogni è la prima rete teatrale di teatro per le nuove generazioni nata in Toscana, alla quale, oltre al comune di Santa Croce sull’Arno, aderiscono i comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli Val d’Arno, San Miniato e Santa Maria a Monte, e prevede spettacoli il sabato a Santa Maria a Monte e la domenica a Santa Croce, in orario pomeridiano.

---

La biglietteria è aperta nei rispettivi teatri nei giorni di spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Per questa edizione una promozione per i primi 30 bambini che arrivano accompagnati dai genitori che entrano gratis (gli adulti pagano ingresso).

Biglietti 3 euro per i bambini e 4,5 euro per gli adulti.

Per informazioni e prevendite di tutti questi spettacoli ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro (via P. Veronese, 10 - Empoli) 0571/81629-83758 o scrivere a info@giallomare.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro