Cecina, la città italiana che più ama il cibo cinese

In attesa del Capodanno Cinese, il 22 gennaio Deliveroo ha reso nota una classifica delle città italiane più sensibili al fascino della cucina cinese e Cecina è in testa davanti a Casalpusterlengo e Acqui Terme.

La Top 10 di Deliveroo è calcolata considerando gli ordini di cucina cinese rispetto al totale degli ordini:

1 - Cecina (LI)

2 - Casalpusterlengo (LO)

3 - Acqui Terme (AL)

Al quarto posto Empoli (FI) davanti ad Alghero (SS). Merano (BZ), Mestre (VE), Verbania, Loreto (AN) e Pomezia (FR).

La più importante ricorrenza del mondo cinese, che quest’anno si celebra domenica 22 gennaio, è sempre più sentita anche in Italia non solo nelle comunità cinesi.

Per avvicinarsi al meglio con l’appuntamento tanto atteso, Deliveroo, ha ideato una speciale limited edition dal sapore fusion. In collaborazione con il ristorante cinese Antica Cina di Milano, la piattaforma leader nell’online food delivery, ha ideato degli speciali baozi tricolori, una rivisitazione dei tradizionali ravioli cinesi al vapore realizzati con un ripieno di ragù di carne, realizzato seguendo la tradizionale ricetta di casa nostra, con pomodoro e carne macinata. I baozi tricolori, saranno disponibili a Milano in esclusiva sulla App di Deliveroo dal 20 al fino al 22 gennaio.