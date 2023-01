Chiuso un locale per schiamazzi e disturbo della quiete pubblica

Un locale di Signa è stato costretto a chiudere per cinque giorni per turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblici.

È quanto disposto dalla Questura di Firenze dopo molte segnalazioni ed esposti presentati dai residenti della zona rispetta a situazioni di pericolosità e degrado, che si protraevano fine alle prime ore del mattino.

Al locale vengono imputati anche somministrazione di bevande alcoliche a minori e disturbo della quiete pubblica. È stat inoltre accertato la frequentazione del locale da parte di soggetti già segnalati in passato alle forze dell'ordine.

La notifica della chiusura è stata apportata dai carabinieri di Signa.