È nato un Comitato contrario alla nuova viabilità, ed è pronto a riunirsi

Si chiama Comitato Stop alla nuova viabilità ed è nato da un gruppo di cittadini contrari al nuovo progetto di viabilità che l'amministrazione comunale di Certaldo vuole attuare.

Per questo il neonato comitato ha reso noto che intende fare una manifestazione di protesta sabato 21 gennaio. Il ritrovo è alle 10,30 in piazza Masini a Certaldo, il corteo poi si muoverà verso il municipio per esporre i motivi della propria contrarietà al progetto.

Per il comitato si tratta di "un progetto sbagliato che creerà più traffico ed inquinamento, mettendo a rischio posti di lavoro".