Rubano nei negozi del centro, denunciate due giovani a Lucca

Una 20enne e una 18enne sono state denunciate a Lucca per una serie di furti nei negozi del centro storico. I fatti sono avvenuti sabato 14 gennaio.

La chiamata alla polizia è arrivata alle 12. La titolare di un negozio di abbigliamento femminile ha denunciato il furto di un paio di sandali da circa novecento euro. La videosorveglianza ha individuato le due giovani, poi scappate per le vie del centro.

Verso le 14 la polizia le ha trovate a Porta San Pietro mentre si dirigevano in stazione. Avevano in mano sacchetti piedi di merce. Bloccate, sono state portate in Questura, dove hanno ammesso di aver rubato in alcuni negozi: il bottino completo ammontava a circa duemila euro. Una delle due ha riconsegnato i sandali di sua sponte, nascosti sotto il giubbotto.

Jeans, accessori da donna, profumi, cosmetici, libri, sigarette elettroniche e prodotti farmaceutici sono il bottino del furto. La merce è stata riconsegnata. Per la ventenne è arrivato un foglio di via di tre anni, per l'altra di un anno.