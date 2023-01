Nuova escursione per il gruppo Geco di Castelfiorentino

Domenica 22 gennaio il gruppo Geco di Castelfiorentino organizza con Fie l'escursione lungo la Pesa da Sambuca a Mulino di Patrazzo.

Itinerario interessante tra storia e natura con aspetti naturalistici sul fiume Pesa nella sua parte più autentica e meno antropizzata. Si parte dal centro del paese dopo aver attraversato l’antico ponte in pietra dell’anno 1100 che determina l’importanza di questo borgo già nell’anno Mille. Primo pezzo dell’itinerario su strada asfaltata per circa 150/200 mt ( via F.lli Rosselli) diventa a fondo naturale. Lungo l’itinerario incontreremo cascate e stupendi posti, come la cappella dedicata a San Giovanni Gualberto fondatore dell’ordine vallombrosano sembra qui nato. Si costeggia la Pesa è si arriva al mulino di Patrazzo. Vecchio casolare dove ancora si può vedere la gora e la vasca di carico usata per le macine.

ITINERARIO lineare con andata e ritorno con lo stesso percorso. Lunghezza : 8,5 km ( solo andata) se facciamo tutto il percorso, da vedere difficoltà e tempo. Durata andata totale 2 ore e 30. Dislivello: quasi inesistente 150 mt. Raduno e incontro partecipanti a Sambuca parcheggio vicino al ponte ( centro) ORE 10,00. Partenza da CASTELFIORENTINO ore 8,30 presso Coop.