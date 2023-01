"Situazione insostenibile all'ufficio in centro": Giglioli scrive a Poste

San Miniato non ci sta, il sindaco scrive a Poste Italiane. Simone Giglioli, primo cittadino sanminiatese, ha deciso di rivolgersi proprio a Poste per la situazione "difficile" dell'ufficio in centro nella parte alta del Comune.

"Da mesi, più volte alla settimana, il servizio è fornito da un solo impiegato: questo comporta file interminabili, appuntamenti con tempi sempre più lunghi e l’impossibilità di supportare i cittadini anziani nelle pratiche digitali. Sicuramente i dipendenti in servizio fanno il possibile, ma purtroppo non basta; la situazione è diventata insostenibile" ha scritto.

Infine Giglioli ha detto: "I cittadini hanno il diritto di avere un ufficio efficiente, in grado di offrire loro la tutela e l'attenzione che meritano".