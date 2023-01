La scelta dopo il diploma: torna PontederaOrienta

Nella Biblioteca dell’ITI Marconi è stato presentato Pontedera Orienta 2023, l’evento di orientamento post-diploma rivolto alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di Pontedera, alla presenza della dottoressa Antonietta Scognamiglio, responsabile provinciale per la programmazione della rete scolastica e per le fondazioni, dell’Assessore Francesco Mori del Comune di Pontedera, con delega alle politiche educative e scolastiche e sviluppo e organizzazione del Villaggio Scolastico e il referente per la rete scolastica della Provincia di Pisa. Ha fatto gli onori di casa, il dirigente scolastico Prof. Pierluigi Robino dell’ITI Marconi, insieme alla Prof.ssa Mariarosaria Passaro, sua collaboratrice e referente PCTO. Erano presenti il Prof. Luigi Vittipaldi dell’ITCG Fermi insieme alla referente PCTO, Prof.ssa Pamela Bellofatto, per l’IPSIA Pacinotti, i referenti Orientamento Prof.ssa Vanessa Sessa e Prof. Mauro Genco, Prof.ssa Giulia Piccirilli, vicepreside del Liceo Classico e Scientifico XXV Aprile e la Prof.ssa Paola Orsini, referente Orientamento per il Liceo Statale Montale.

Il Preside Pierluigi Robino ha sottolineato come la progettualità di questo evento non sia affatto scontata dopo questi due anni di emergenza, facendo maturare la voglia di condividere quest’inizia in una logica di comunità per il territorio ma anche per l’intera Valdera.

L’evento è nato nel 2014 da un’idea della Prof.ssa Marilina Saba dell’ITCG Fermi che oggi riprende il suo corso con una nuova linfa organizzativa dettata dalla forte collaborazione tra tutti gli istituti del Villaggio, coordinati dalla Prof.ssa Mariarosaria Passaro dell’ITI Marconi. Ha sottolineato l’importanza del lavoro degli insegnanti che si sono attivati insieme ad alcuni loro studenti per la buona riuscita di un così grosso evento che vede coinvolti ben 1000 ragazzi e l’ampia adesione degli ITS, presenti 7 sugli 11 percorsi regionali presenti su tutto il territorio della Regione Toscana.

La Dottoressa Scognamiglio ha ringraziato tutti i soggetti organizzatori per la volontà di accompagnare gli studenti nella scelta del loro percorso formativo con tutti gli strumenti possibili, il tutto in una visione di coesione della comunità della “Cittadella” e fare in modo che tutte le informazioni sull’orientamento arrivino alle famiglie in maniera concreta. Si congratula per l’iniziativa che vede il Villaggio Scolastico di Pontedera come il primissimo promotore di un evento a livello provinciale facendo emergere la qualità del messaggio proprio per la quantità dei tanti enti coinvolti.

L’assessore Mori del Comune di Pontedera evidenzia quanto sia importante la sinergia di collaborazione tra gli enti locali e le scuole che si auspica prosegua in modo sempre più proattivo.

I dirigenti e i referenti presenti auspicano di continuare la proficua collaborazione tra tutti gli istituti, sia liceali che tecnici e professionali anche per i prossimi anni, cercando di individuare sempre migliori strategie, per dare agli studenti e alle famiglie occasioni di riflessione per formazione e percorsi futuri.

Nel pomeriggio si sono svolti gli incontri ITS EAT- Settore Agroalimentare e UNIPI Scienze Agrarie presso il ITCG Fermi, la LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze e NABA presso ITI Marconi, l’agenzia Cultural Care-Au Pair in the USA di Milano e la Scuola Superiore Mediatori Linguistici “Carlo Bo” di Firenze presso il Liceo Statale Montale e UNIPI Farmacia e Medicina presso il Liceo XXV Aprile. Domani riprenderanno nelle varie scuole dalle 8:30 alle 16:30.