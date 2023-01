Arriva dallo studio di architetti Sani+partners di Fucecchio uno studio per rinnovare l'area dell'ex cinema Excelsior di Fucecchio, acquistato dal Comune ma ancora in stato di abbandono.

L'area dell'ex Cinema Excelsior e il giardino Tommaso Cardini sul retro sotto a tutti gli effetti parte del centro Città e la loro riqualificazione non sarebbe soltanto edilizia, ma anche economica ridando slancio a tutte quelle attività che nel centro della città si trovano ad operare.

"Abbiamo pensato - spiegano dallo studio - di demolire l'attuale edificio e sostituirlo con un nuovo manufatto che possa essere contenitore di nuove e più moderne funzioni e punto di connessione tra Via Cesare Battisti ed il retrostante Giardino Tommaso Cardini che è a tutti gli effetti il parco del centro della Città. Nella nostra proposta il nuovo edificio sarà sviluppato su 4 livelli ed ospiterà funzioni a carattere

direzionale/commerciale diventando centro di attrazione e di sviluppo per la Città stessa.

Al Piano Terra si prevede di lasciare libero lo spazio per permettere al giardino Cardini di svilupparsi al di sotto dell'edificio stesso e raggiungere il fronte strada su Via Cesare Battisti. Il Primo Piano sarà adibito a spazio per eventi, attualmente non esistente su tutto il territorio Comunale e poco presente anche a livello Intercomunale, creando in città un polo di aggregazione per tutta una serie di iniziative che potranno coinvolgere il centro urbano.

Vista la dimensione potranno essere ospitati eventi sia di carattere culturale come mostre d'arte o

convegni, sia commerciale come eventi promozionali o presentazioni di prodotti. Il Secondo Piano avrà una destinazione direzionale con uffici “serviti”, da affittare comprensivi di servizi accessori e di utilizzo di spazi comuni.

Una tipologia funzionale, questa, adesso di gran moda e che permette un uso di qualità degli spazi. Il

Piano della Copertura, arretrato rispetto al filo strada, sarà adibito a bar/ristorante panoramico dal quale si potrà ammirare una splendida vista sul centro storico della Città. Questo spazio diventerà un

interessantissimo “roof top bar”, unico sul territorio, che attrarrà persone dai Comuni limitrofi.

Nell'ottica di far avanzare il giardino al di sotto del nuovo edificio, si presenterebbe anche l'occasione per un restyling generale che renderebbe lo spazio meglio usufruibile dalla popolazione. La nuova ed ampia

apertura sarà il modo per renderlo accesso principale a Corso Matteotti (asse commerciale principale della città) per chi parcheggerà su Via Cesare Battisti o in Piazza Aldo Moro. Questa nuova veste renderà il giardino Tommaso Cardini non più uno spazio di risulta, ma un vero e proprio giardino da attraversare in sicurezza e da vivere".

"Forse ci siamo immaginati un progetto dal respiro troppo internazionale - dice l'architetto Francesco Sani titolare dello Studio -, ma nel nostro lavoro siamo abituati a sognare e quindi, “facciamolo in grande”. Per il momento questo progetto è solo una proposta, ma siamo in contatto con la nuova proprietà e chissà che nei prossimi mesi si possano vedere degli sviluppi concreti".