Taglio di alberi a Gambassi sconfina su un terreno altrui, multa da 25mila euro

Tagli boschivi irregolari a Gambassi Terme. I carabinieri forestali di Empoli hanno fatto un accertamento in un bosco di cerri. I forestali hanno riscontrato anche lo sconfinamento non autorizzato in un terreno di un altro proprietario, il quale ha presentato denuncia per furto.

L'intervento ha interessato una superfice complessiva di 5700 mq circa (di cui 4000 sulle particelle in dichiarazione e 1700 sulla particella non autorizzata). Al momento del controllo le piante abbattute e depezzate erano già state tolte dall’area d’intervento e tutta la legna accatastata all’imposto non era più presente.

L'intervento previsto doveva essere un diradamento della fustaia (al massimo il 30% delle piante). È emerso che sulla superficie oggetto d’intervento autorizzato erano state abbattute 245 piante in più rispetto a quanto previsto dalla dichiarazione, mentre sulla superficie tagliata, della particella non autorizzata, erano state abbattute 125 piante in più rispetto a quanto autorizzabile in base al regolamento forestale della Regione Toscana.

Infine non vi era agli atti alcun contratto tra la proprietà e la ditta boschiva. I militari hanno quindi segnalato all’Autorità Giudiziaria la ditta esecutrice del taglio autorizzato non conforme e non autorizzato, per aver eseguito lavori su beni paesaggistici in difformità sostanziale.

Anche la proprietaria è stata segnalata per i lavori eseguiti, in difformità sostanziale, su beni paesaggistici. In connessione con il reato, sono state anche elevate sanzioni amministrative, per un importo di 20.595 euro, per violazione del Regolamento forestale regionale.