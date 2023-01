Under 17 Eccellenza, le magiche otto ai nastri di partenza

L’Abc di coach Paolo Betti in campo tra le prime otto squadre toscane per inseguire il Titolo e il passaggio alla fase interregionale.

Sabato ore 20, PalaBetti. È questa la data da segnare in calendario, quella in cui prenderà il via la seconda fase del campionato Under 17 Eccellenza e che vedrà l’Abc Castelfiorentino di coach Paolo Betti ospitare la Laurenziana.

Dopo aver chiuso la prima fase al quarto posto del girone A, i gialloblu sono approdati alla seconda fase che vede sfidarsi le migliori otto squadre della Toscana. Ad inseguire il titolo regionale e il passaggio alla fase interregionale, sono infatti le prime quattro classificate dei due gironi, ovvero Juve Pontedera, Pediatrica Livorno, Pistoia Basket 2000 e Abc Castelfiorentino per il girone A, Laurenziana, Mens Sana Basketball, Virtus Siena e Don Bosco Livorno per il girone B.

La formula prevede un unico girone all’italiana con gare di andata e ritorno e i risultati acquisiti nella prima fase tra le squadre provenienti dallo stesso girone (che quindi non si incontreranno di nuovo). Al termine, la squadra classificata al primo posto si aggiudicherà il Titolo regionale e le squadre classificate ai primi 5 posti saranno ammesse alla fase interregionale. Le squadre classificate al 6° e al 7° posto saranno ammesse alla terza fase per la Coppa Toscana mentre la squadra classificata all’8° posto sarà ammessa alla terza fase di Classificazione.

Il calendario completo sul sito dell'Abc Castelfiorentino.

