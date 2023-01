Accerchiano 14enne e gli rubano i soldi, lui protesta e lo schiaffeggiano

In quattro lo avrebbero avvicinato iniziando a frugargli nelle tasche e nello zaino, poi gli hanno sfilato una banconota da 20 euro. Il ragazzo, uno studente di 14 anni, appena uscito da scuola, ha reagito e i quattro gli avrebbero assestato un manrovescio. È accaduto ieri a Firenze, in via Oriani, zona Statuto, intorno alle ore 14. I quattro si sono poi allontanati verso piazza Tanucci.Il ragazzino ha chiamato il nonno e insieme sono andati in questura a presentare denuncia.

Da quanto appreso nel pomeriggio, intorno alle 19, i quattro, anch'essi adolescenti, avrebbero tentato di rapinare un ragazzino con la stessa tecnica.