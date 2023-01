Assemblea Anpi a Cigoli, sarà ricordato Concilio Falaschi

Sabato 21 gennaio alle 16,30 alla Casa del popolo ARCI “Giuseppe Gori” di Cigoli si terrà l’Assemblea della sezione ANPI di San Miniato, costituitasi alcuni mesi fa.

L’assemblea è aperta ad iscritti e a tutti i cittadini per parlare della situazione politica attuale, partendo dall’analisi del voto del 25 settembre e dalla formazione del nuovo governo. In questo contesto verrà discusso del ruolo dell’ANPI, che non è quello di un partito, ma di un’associazione che non solo vuole difendere la memoria, ma vuole essere presente nella realtà attuale, portando avanti i valori della Resistenza.

In tal senso la difesa della pace e della costituzione diventano obiettivi fondamentali. Si discuterà quindi anche della guerra in Ucraina, del presidenzialismo, dell’autonomia differenziata e di tanti altri temi al centro dell’attualità politica.

Nel corso della riunione verrà ricordato, nel 65° dalla sua scomparsa, Concilio Falaschi antifascista, partigiano e sindaco di San Miniato dal febbraio 1945 al marzo 1946, di nuovo sindaco dal 1951 al 1954 e dal 1956 al 20 gennaio 1958, quando morì. Era segretario del PCI di Stibbio e faceva l’insegnante ed il preside. Fece parte fino dalla Liberazione della prima giunta comunale e della commissione d’inchiesta sulla strage del Duomo. Sabato, nell’occasione dell’assemblea verrà consegnata dall’ANPI una targa ai familiari.

Fonte: Anpi Sezione San Miniato