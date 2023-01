Basket Castelfiorentino, inciampo nella trasferta al San Marcellino

Non arriva il blitz fiorentino per il Basket Castelfiorentino che sul parquet della Pallacanestro Femminile Firenze inciampa nella prima trasferta della seconda fase: 61-49 il finale al San Marcellino. Il capoluogo resta dunque tabù per le ragazze di coach Jacopo Giusti, che proprio come nella gara di andata della prima fase sono costrette a frenare la corsa. Una sconfitta dalla quale sono però emersi anche spunti positivi, in particolare nelle prime due frazioni e in un ultimo quarto che ha mostrato una bella reazione dopo un terzo parziale in cui le gialloblu hanno faticato e rientrare dall’intervallo, anche per merito dell’aggressività locale in difesa.

Avvio subito scoppiettante: la prima frazione scivola via sul punto a punto e al 10′ il tabellone segna 16-17. Un equilibrio che prosegue anche nel secondo quarto senza che nessuna delle due squadre riesca ad allungare, tanto che a metà gara il tabellone segna perfetta parità: 26-26 al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, però, arriva il break che indirizza la sfida: in casa gialloblu si spenge la luce mentre Firenze alza l’intensità in difesa e piazza un 22-8 che vale il +14 alla terza sirena (48-34). Nell’ultimo quarto c’è il tempo per la reazione di orgoglio castellana, ma le padrone di casa riescono a gestire il vantaggio e difendere il proprio fortino.

Intanto sabato si torna in campo, ancora lontano da casa: alle 20.30 gialloblu attese sul parquet di Porcari.

PALL. FEMM. FIRENZE – BASKET CASTELFIORENTINO 61-49

Tabellino: Banchelli 17, Gonzato 2, Bellantoni 7, Ammannati 6, Caparrini 11, Baldinotti 3, Lucchesi 1, De Felice 2, Andries. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 16-17, 26-26 (10-9), 48-34 (22-8), 61-49 (13-15)

Arbitro: Bettazzi di Arcidosso.

Fonte: Abc Castelfiorentino