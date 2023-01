Baustelle live, fissato appuntamento al Pistoia Blues

Baustelle al Pistoia Blues, i primi ospiti annunciati

Ritorna il Pistoia Blues Festival con la 42esima edizione prevista nella prima settimana di Luglio 2023 sempre nella splendida cornice di Piazza Duomo a Pistoia.

I primi artisti annunciati sono i Baustelle che si esibiranno il prossimo 8 luglio 2023 in quella che sarà l’unica data toscana in estate per il trio di Montepulciano. Dopo aver segnato il sold out del Club Tour previsto questa primavera, la band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini ha pubblicato da poco il nuovo singolo “Contro il mondo”, brano anticipatore del nuovo album di inediti in uscita.

Si tratta di un grande ritorno per la band senese lontana dai riflettori da ben 5 anni: l’ultimo album di inediti risale infatti al febbraio 2018 quando a sorpresa uscì il disco “L’amore e la violenza vol.2”. In questi anni sia Bianconi che Bastreghi si sono cimentati con le rispettive opere soliste. Il 2023 sancisce il loro ritorno con il nono album in studio di cui si conosce già il titolo,“Elvis”, la cui uscita è prevista il 14 aprile.

"Con piacere annunciamo questa prima data del Pistoia Blues, - sottolinea il sindaco Alessandro Tomasi - con i Baustelle a fare da protagonisti in piazza del Duomo il prossimo 8 luglio. Ringraziamo l’associazione Blues In e il suo presidente Giovanni Tafuro, e rinnoviamo una collaborazione che negli anni ha contribuito al successo e alla valorizzazione del Festival. Presenteremo nelle prossime settimane gli altri artisti che animeranno questa 42esima edizione del Pistoia Blues".

"Con questo primo annuncio inizia il percorso per la prossima edizione del Pistoia Blues - afferma Giovanni Tafuro dell’Associazione BluesIn - I Baustelle sono un’eccellenza per quanto riguarda lo spessore artistico e siamo felici di ospitarli per la loro prima volta al Festival. Presto altre novità".

La serata vedrà anche la collaborazione di A-Live, struttura da sempre attenta alla musica di qualità.

I biglietti per lo spettacolo di sabato 8 luglio saranno disponibili in prevendita dal 20 Gennaio on line sui circuiti Ticketone e Ticketmater e dal 25 Gennaio anche presso tutti i punti vendita autorizzati.

