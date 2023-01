Cartelle esattoriali, Stella (FI): "Palazzo Vecchio vada incontro ai cittadini"

"Il Comune di Firenze cancelli le cartelle esattoriali, e in particolare le multe agli automobilisti, fino a 1.000 euro. Il no di Palazzo Vecchio è ideologico, mentre il provvedimento voluto dal Governo di centrodestra nella legge di bilancio 2023 prevede, appunto, la cancellazione delle cartelle fino al 2015 che hanno un importo inferiore a mille euro e la rateizzazione dei pagamenti fiscali non effettuati nel 2022 senza aggravio di sanzioni e interessi per chi a causa dell'emergenza Covid, del caro bollette e delle difficoltà economiche non ha pagato le tasse o le contravvenzioni". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Non è un caso - osserva Stella - che i Comuni toscani amministrati dal centrodestra vadano incontro alle esigenze dei cittadini, mentre quelli del centrosinistra come Firenze, Prato ed Empoli hanno già preannunciato che non rottameranno le multe. È proprio questa la differenza tra noi e il Pd, che continua a spremere i cittadini con le multe. A partire dal 31 gennaio potranno essere cancellate le cartelle esattoriali fino a mille euro emesse dal 2000 al 2015: la decisione spetta ai singoli Comuni. Sotto questa soglia rientrano per buona parte le contravvenzioni stradali che compongono la quasi totalità delle risorse dei Comuni. Palazzo Vecchio la smetta con questa posizione ideologica e vada incontro ai cittadini in difficoltà".

Fonte: Ufficio stampa