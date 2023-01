Case popolari, bando per 10 alloggi a Villa Serena a Montaione

È stato pubblicato dall’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa il bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice di dieci alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica attualmente disponibili all'interno del complesso "Villa Serena" nel Comune di Montaione.

Il termine per partecipare all’avviso e presentare le domande, comprensive di tutta la documentazione necessaria, è dal 19 gennaio 2023 al 20 marzo 2023 entro le 13. Verrà formata così una graduatoria generale e una speciale.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dall’Unione dei Comuni.

Il bando, i moduli di domanda e tutta la documentazione necessaria possono essere ritirati all’ufficio relazioni con il pubblico o altro ufficio incaricato del proprio Comune di residenza nell’orario di apertura al pubblico.

Le domande devono essere presentate come detto entro le 13 del 20 marzo 2023, con una delle seguenti modalità: direttamente all’ufficio protocollo del comune di residenza o l’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni (Piazza della Vittoria 54 – Empoli); potranno essere spedite a mezzo raccomandata postale A.R. riportante nome, cognome e indirizzo del mittente (in tal caso è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità); oppure tramite posta certificata PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Unione dei Comuni (circondario.empolese@postacert.toscana.it).

Con riferimento a tale sistema di trasmissione, si precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di identificazione e corrispondenza dell'autore della domanda con il soggetto identificato con le credenziali PEC, ovvero in caso di sottoscrizione della domanda mediante la firma digitale.

L'Ente, qualora l'istanza di ammissione alla selezione sia pervenuta tramite PEC è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione nei confronti del partecipante al bando, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità delle comunicazioni e documenti trasmessi.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.

Inoltre, le domande di partecipazione devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come modificato dal D.M. 20.08.1992.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, cliccando su questo link: https://www.empolese-valdelsa.it/ .

Fonte: Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa