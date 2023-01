Cede muro privato, chiusa una via a Firenze

Per il cedimento di parte di muro privato a breve sarà chiusa via dei Massoni nel tratto fra i numeri civici 25 e 29. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Il transito sarà interrotto con l’istituzione di due tratti senza uscita per i residenti e frontisti in arrivo rispettivamente da via Bolognese e da via di Careggi. La proprietà è stata contattata per l’intervento di rimozione del materiale in strada e messa in sicurezza del muro che presenta tratti pericolanti.

Itinerario alternativo per raggiungere via Bolognese da via di Careggi: viale Pieraccini-via Alderotti-via Vittorio Emanuele II-via Trieste-via Trento.