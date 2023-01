Comitato Schlein Toscana, Iacopo Melio portavoce regionale della mozione

«Iacopo è la storia migliore che vogliamo rappresentare, quella di chi ha messo al servizio della propria comunità la battaglia per i diritti - civili e sociali - di tutte e tutti. Vogliamo ricostruire un partito che ritrovi esattamente la funzione più nobile della politica, quella che in Toscana conosciamo benissimo e che la sinistra ha un po’ perso, cioè l’idea che non si lascia indietro nessuno e si riparte tutti insieme»

Tanti infatti i sostenitori di Elly in Toscana che faranno parte del comitato ci sono il portavoce nazionale, nonché deputato pistoiese Marco Furfaro, la senatrice pisana Ylenia Zambito e il deputato fiorentino Emiliano Fossi. Grande sostegno anche da numerosi assessori regionali: Simone Bezzini, Stefano Ciuoffo, Monia Monni, Alessandra Nardini e Serena Spinelli saranno infatti al fianco della candidata Schlein. E non solo, sono della partita anche i consiglieri regionali Marco Niccolai e Francesco Gazzetti. Con Schlein anche il Presidente della Provincia di Massa, Gianni Lorenzetti, l’ex deputata senese Susanna Cenni e quello grossetano Luca Sani, nonché esponenti del centrosinistra toscano come Diego Blasi, Laura Rimi e Lorenzo Rocchi