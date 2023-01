Bonaccini o Schlein, a Vinci il congresso Pd per le primarie

Anche il Partito Democratico di Vinci si sta preparando alla mobilitazione in vista delle primarie del 26 febbraio per eleggere il nuovo segretario nazionale. Decise le date dei congressi di circolo che si terranno presso le rispettive Case del Popolo: venerdì 3 febbraio alle 21.00 a Vitolini, sabato 4 febbraio alle 9.30 a Spicchio e alle 14.30 a Vinci; domenica 5 febbraio alle 9.30 a Sovigliana.

"Il congresso e le primarie rappresentano un grande momento di democrazia all’interno del nostro partito - afferma Daniele Vanni, segretario comunale del Pd di Vinci - sarà fondamentale confrontarsi sulle proposte messe in campo per il nostro paese e su come rilanciare l’attività sui territori. A Vinci stiamo lavorando su un'agenda ricca d'iniziative per essere presenti nei circoli e nelle piazze per spiegare le varie posizioni del congresso e per far sì che le primarie siano un grande momento di partecipazione. Al momento sul nostro territorio comunale si sono costituiti due comitati che penseranno alle questioni organizzative e faranno da riferimento per chiunque voglia partecipare attivamente a questa fase congressuale"

I comitati che attualmente si sono costituiti a Vinci rappresentano le posizioni di Elly Schlein e Stefano Bonaccini.

Matilde Giraldi e Cristina Bortolai, referenti per Schlein (mail: vinciperschlein@gmail,com) dichiarano: "Secondo noi Schlein è la persona di cui ha bisogno il Partito Democratico. Si tratterebbe della prima donna segretaria, in grado di conferire al partito stesso un profilo progressista, femminista e ambientalista, con un particolare occhio di riguardo ai temi del lavoro, delle disuguaglianze e dei giovani. Potrebbe rappresentare la vera svolta del Pd, riportando alla luce i valori su cui è stato fondato. Si tratta di una donna che, nonostante la giovane età, ha un curriculum notevole e delle grandi competenze".

Daniela Fioravanti e Francesco Redditi, referenti per Bonaccini (mail: vinciperbonaccini@gmail,com affermano: "Come ribadito dal nostro segretario il congresso e le primarie rappresentano un momento di confronto eccezionale per il nostro partito. Dal nostro punto di vista la decisone di sostenere la mozione Bonaccini si basa sull'idea di un partito plurale, riformista e concreto, capace di realizzare le idee e i programmi del nostro partito. Detto questo, la discussione che caratterizzerà questa fase mi auguro possa sempre costruttiva e mai faziosa, senza mai dimenticare che facciamo tutti parte della stessa comunità".

Fonte: Pd Empolese Valdelsa