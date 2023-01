Nuova edizione del corso gratuito per diventare 'Operatore del legno', un mestiere antico ed allo stesso tempo attuale, una professione sempre richiesta come dimostrano i numeri del primo corso triennale che si chiuderà quest'anno.

"Il 50% dei partecipanti ha già offerte di lavoro ancora prima della fine delle attività e dello stage che gli alunni stanno conducendo nelle aziende del territorio e che rappresenta una parte integrante importante dell'offerta formativa che proponiamo - spiega Francesca Raspanti responsabile Iefp Aforisma - la falegnameria è un settore con molte possibilità lavorative, che spaziano dall'arredamento per interni alla realizzazione di componentistica e arredi per la nautica".

"L'obiettivo è accogliere i ragazzi e le ragazze che necessitano di educazione inclusiva, formazione personalizzata e specializzata. Offriamo agli allievi una modalità didattica laboratoriale dove le competenze si "imparano facendo” - continua Grazia Ambrosino presidente della Società Cooperativa Aforisma impresa sociale - i risultati della prima edizione sono decisamente positivi, per questo motivo abbiamo deciso di riproporre il corso per l'anno scolastico prossimo. Le iscrizioni sono già aperte e abbiamo organizzato due open day speciali. La prima edizione del corso è protagonista del video della Regione Toscana sulle iniziative GiovaniSì, con interviste agli alunni che raccontano la loro esperienza".

Primo appuntamento martedì 24 gennaio per un'open day aperto a tutti con uno show-carpentry: il docente Alessio Dontati spiegherà in cosa consiste il corso e farà alcune dimostrazioni pratiche con la realizzazione di oggetti in legno che saranno regalati ai partecipanti.

Dalle 16 alle 18 presso il Polo Archimede dell’Agenzia Formativa Aforisma, in via Squartini 16 a Pisa. Secondo appuntamento giovedì 26 gennaio sempre dalle 16 alle 18 presso la Sala del Consiglio Comunale di Vicopisano in Via del Pretorio 1, con la partecipazione di un'importante azienda del settore: Yacht Line 1618

Professione Legno è un corso triennale gratuito contro la dispersione scolastica, dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni che vogliono scegliere un’opzione alternativa al corso di studi quinquennale proposto dalla scuola superiore. Il percorso è organizzato dalla Società Cooperativa Aforisma impresa sociale ed è finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. Fino al 30 gennaio è possibile procedere all’iscrizione direttamente dal portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito collegandosi alla pagina https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . Successivamente le iscrizioni potranno essere effettuate direttamente presso l'agenzia. Contatti e informazioni: via dei Cappuccini 2b Pisa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, telefono 0502201288, info@aforismatoscana.net, www.aforismatoscana.net.