"Donate il sangue": arriva l'appello da Avis Castelfiorentino

“Registriamo un sensibile calo delle donazioni, riconducibile per lo più a delle difficoltà di ricambio generazionale. Per cui è quanto mai necessario rinnovare l’invito a fare questa scelta, che può contribuire a salvare vite umane”. E’ questo, in estrema sintesi, il contenuto dell’appello lanciato da Avis Castelfiorentino, in prossimità della prima apertura domenicale straordinaria del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Santa Verdiana, prevista appunto per domenica 22 gennaio, in orario 7.30-11.30.

L’invito a donare sangue scaturisce dalla constatazione che il numero dei donatori sta progressivamente diminuendo, determinando così una carenza di sangue e plasma che per molti pazienti è fondamentale nelle terapie salvavita. Non a caso, un mese fa, era stato lo stesso Sindaco Alessio Falorni a intervenire in questa campagna con un invito indirizzato a tutti i neodiciottenni

“Unisco all’appello del Sindaco anche il mio – osserva l’Assessore alla Sanità, Alessandro Tafi – e come medico ribadisco che donare sangue è non solo una scelta vitale per chi la riceve, ma anche per chi la fa, in quanto oltre ad essere del tutto esente da rischi consente di monitorare periodicamente la salute del donatore”.

Oltre a domenica 22 gennaio, il Centro Trasfusionale rimarrà aperto la domenica mattina anche nelle seguenti date: 19 febbraio, 16 aprile, 21 maggio, 18 giugno, 16 luglio, 24 settembre, 22 ottobre, 12 novembre, 17 dicembre.

L’AVIS Castelfiorentino coglie l’occasione per ricordare il suo impegno nella vita sociale della comunità, attraverso una serie di eventi come il Carnevale a febbraio, la “Festa di primavera” il 19 marzo, il “Biciincittà” il 7 maggio, il “Veterane su due ruote” il 2 giugno (25° anniversario), la Festa Avis nella prima decade di settembre (con la mitica “rificolona”) e la “castagnata” per la Festa dell’Immacolata (8 dicembre).

Si ricorda infine che - al pari di altre associazioni - all’AVIS di Castelfiorentino si può svolgere attività di operatore volontario nell’ambito del servizio civile universale. La prossima scadenza per fare domanda è il 10 febbraio (info: https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontari-da-impiegare-progetti-di-servizio-civile-universale)

