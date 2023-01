Dopo il furto tenta di investire i carabinieri, arrestato

Furto aggravato in abitazione, danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per tutto questo un 49enne di origini macedoni è stato arrestato a San Piero a Grado, poco fuori Pisa.

I carabinieri sono intervenuti per furto in una casa e hanno provato a bloccare l'uscita al malvivente. Questi è riuscito a scappare in auto e ha provato a investire i militari, ma è finito contro l'auto di servizio, danneggiandola.

I carabinieri hanno infine fermato il 49enne e lo hanno arrestato. La refurtiva (elettrodomestici, denaro e monili) è stata restituita.