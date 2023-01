Gli eventi del weekend in Toscana: cosa fare il 21 e 22 gennaio

Eventi del weekend in Toscana da vedere e da gustare tra bontà, spettacoli, musica, cultura e sport. Di seguito una selezione di appuntamenti per questo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 gennaio 2023. La lista è in continuo aggiornamento.

Montaione. Sant'Antonio Abate, benedizione degli animali e raduno di Westie e Scottish al Convento di San Vivaldo

Giornata a quattro zampe domenica 22 gennaio a Montaione, nella cornice del Convento di San Vivaldo dove in occasione di Sant'Antonio Abate protettore degli animali si terrà il terzo raduno del gruppo "Il giardino incantato Westie e Scottish" (Qui i dettagli). Gli amanti delle due razze terrier saranno ospiti del convento e degli amministratori del gruppo, il certaldese Massimiliano Cameli e la fiorentina Tania Suisola, ma il vero artefice della giornata sarà come sempre Frate Stefano, che fin dal primo raduno ha preso a cuore la manifestazione, organizzando la Santa Messa, in cui verranno lette alcune preghiere per gli amici a quattro zampe, e la benedizione finale.

Cascina. Prima Festa del Cioccolato

A Cascina questo weekend, sabato 21 e domenica 22 gennaio, arriva la Festa del Cioccolato. Dalle 9 alle 19 Corso Matteotti sarà animato da stand che proporranno degustazioni e vendita in un evento, dedicato al cioccolato, promosso e organizzato da Confesercenti Toscana Nord con il patrocinio del Comune di Cascina. Oltre alle bontà nella mostra mercato in centro saranno presenti stand di artigianato, arti e mestieri oltre a prodotti tipici del lungomonte pisano.

Pisa. Mostra "I Macchiaioli" a Palazzo Blu

Continua a Palazzo Blu fino al 26 febbraio 2023 la mostra "I Macchiaioli", visitabile questo weekend e con un ciclo di incontri dedicati all'approfondimento del movimento artistico (Qui i dettagli).

Pisa. Gita in bici con Fiab

Domenica 22 gennaio tutti in sella con la gita in bici dei soci Fiab Pisa, sui luoghi di Antonio Tabucchi. L'iniziativa, in collaborazione con l’Associazione culturale dedicata a Tabucchi e con il patrocinio del Comune di Vecchiano, è in programma dalle 9 con partenza da piazza dell'Arcivescovado e, dopo una sosta caffè a Pontasserchio, l’arrivo a Vecchiano è previsto per le 10.30 allo Spazio culturale Antonio Tabucchi, dove avrà inizio la passeggiata guidata, seguita dalla visita alla mostra "Un calendario. Campane del mio villaggio" e alla biblioteca che contiene le opere dello scrittore. Dopo il pranzo, libero, verso le 14.30 è prevista la partenza per il rientro a Pisa. La gita, di 25 km interamente pianeggiante e in parte su pista ciclabile, è riservata ai soci Fiab, sarà possibile tesserarsi prima della partenza. Qui per informazioni e iscrizioni

Livorno. Al The Cage Tutti Fenomeni e CLAVDIO

Il fine settimana al club rock di Livorno sarà in compagnia di due cantautori romani, entrambi al secondo album: venerdì 20 gennaio arriva Tutti Fenomeni con Privilegio raro, sabato 21 gennaio è il turno di CLAVDIO e della sua Guerra Fredda.

Tutti Fenomeni, in arte Giorgio Quarzo Guarascio, fa tappa con il suo tour a Livorno con il live del disco Privilegio raro, uscito a maggio 2022 per 42 Records/Epic Records Italy, oltre a quelle dell'album d'esordio Merce Funebre. Prevendite sul circuito Dice, costo del biglietto 20 euro. A seguire il primo dj set dell’anno a cura di Deep Love Factory con Filippo Ascione, Gabriele Carratori e Tommaso Del Pistoia in consolle; ingresso 10 euro consumazione inclusa.

Per la seconda serata targata Roma arriva sul palco del teatrino di Villa Corridi CLAVDIO, il metalmeccanico cresciuto nella borgata di Centocelle che nel 2018 conosce il successo come cantautore, firmando il singolo Cuore, un brano che ad oggi registra undici milioni di ascolti solo su Spotify. A distanza di tre anni CLAVDIO torna con il suo secondo disco, Guerra Fredda, uscito a dicembre 2022 per Bomba Dischi. Prevendite su circuito Vivaticket, costo del biglietto 12 euro. A seguire, fino a tarda notte, dj-set a cura di My Generation; ingresso 10 euro consumazione inclusa.

Montecatini Terme. Cravatte ad Arte

Prorogata sino al 29 gennaio 2023 la mostra "Cravatte ad Arte" al Mo.C.A., Montecatini Terme Contemporary Art. Visitabile anche questo weekend, la mostra espone l'accessorio di moda rivisitato da 280 artisti, coinvolti da Nicola Miceli docente e critico d'arte, curatore della rassegna e proprietario della collezione. Nei locali del Mo.C.A è possibile ammirare anche "Donna avvolta in un volo d'uccelli" di Joan Mirò, in esposizione permanente.

Montecatini Terme. Arturo Brachetti a teatro, oltre 60 personaggi in scena

Arturo Brachetti

Il protagonista del trasformismo Arturo Brachetti torna a teatro con SOLO the Legend of Quick-Change. L'appuntamento è sabato 21 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini, dove alle 21 andrà in scena il varietà adatto a grandi e piccini, con oltre 60 personaggi che prenderanno vita grazie alla magia dell'artista. Biglietti da € 34 a € 55 prevendite ticketone.it

