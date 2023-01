Film "Marcia su Roma" proiettato per gli studenti, FdI presenta un'interrogazione parlamentare

Lo scorso novembre i ragazzi delle classi quinte di una scuola di Sansepolcro avrebbero visto il docu-film "Marcia su Roma" di Mark Cousins. Ora la proiezione è finita al centro di un'interrogazione della deputata di Fratelli d'Italia Chiara La Porta con cui viene chiesto al ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che non venga fatto vedere agli studenti durante l'orario scolastico.

In una nota, La Porta e Giuseppe Carbonaro, vicepresidente FdI di Sansepolcro e presidente Gioventù nazionale di Sansepolcro, affermano che nel finale del documentario "compare la foto di Giorgia Meloni. Un chiaro accostamento e comparazione con Mussolini e il fascismo, paragoni pericolosi e inappropriati". La proiezione, continuano La Porta e Carbonaro, sarebbe avvenuta durante l'orario scolastico in un cinema della città dell'Aretino. Sulla vicenda è intervenuta anche la Lega della Valtiberina per voce del segretario Luca Ciavattini condividendo "l'azione che sta portando avanti il circolo di Fratelli d'Italia di Sansepolcro insieme all'onorevole Chiara La Porta. La Lega si batte da sempre contro l'abuso politico che certi insegnanti portano avanti nelle scuole, mischiato anche alle varie ideologie Gender, che sempre più prepotentemente vengono inculcate nella mente dei giovani studenti".