Forte grandinata in A1, 13 km di coda verso Firenze e Roma

Una forte e improvvisa grandinata si è abbattuta sull'A1, tra Incisa e Arezzo, bloccando il traffico. Come segnalato da Autostrade, lungo il tratto si sono formati 13 km di coda in direzione Roma e altrettanti in direzione Firenze.

Come percorsi alternativi è consigliato da Autostrade a chi si trova in viaggio verso Roma di uscire a Valdarno e rientrare in autostrada ad Arezzo, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Percorso inverso per chi viaggia verso Firenze/Bologna. Sul posto è presente il personale di Autostrade per monitorare la coda e la polizia stradale. La grandinata si sarebbe verificata intorno alle 15 e sarebbe durata circa 5 minuti, tempo necessario ad imbiancare le carreggiate dell'A1 e fermare i mezzi che la stavano percorrendo.

Ghiaccio e neve previsti anche per la giornata di domani. Per venerdì 20 gennaio la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per ghiaccio ed esteso il codice giallo per neve (Qui la notizia).