Buongiorno oggi ringrazio la signora Luciana che mi ha dato questa ricetta molto gustosa e saporita con il grano saraceno. Luciana mi ha raccontato che in genere come primo piatto cucina la pasta o il riso, ma un giorno sfogliando una rivista di cucina le è capitato per mano questa ricetta con il grano saraceno. Suo marito all'inizio non sembrava molto felice di trovarsi nel piatto il grano saraceno diverso dal riso. Ma dopo la sua prima riluttanza è andato oltre e lo ha assaggiato ed è rimasto molto soddisfatto e con la pancia piena. Gli è piaciuto!

Il grano saraceno infatti sembra un cereale ma non appartiene alla famiglie della graminacee è senza glutine e per questo può essere mangiato anche da persone intolleranti al glutine o celiache. Il grano saraceno è molto digeribile e ricco di sali minerali. Trovate anche la farina di grano saraceno con il quale si fanno i famosi Pizzoccheri della Valtellina o la polenta taragna o il pane. In Giappone è utilizzato per preparare la Soba, sono degli spaghettini in brodo. Nel mondo anglosassone è utilizzato nel Porridge o per preparare biscotti o dolci.

In questa ricetta c'è un altro ingredienti che io non conoscevo la polvere di pomodoro. La potete trovare ai supermercati, ma potete farla anche a casa. Vi lascio infatti questo link dove troverete la ricetta, ci vogliono pochi ingredienti: le bucce di pomodoro essiccate, origano e aglio in polvere.

blog.giallozafferano.it/ricettedilibellula/polvere-pomodoro/

Se non avete trovato la polvere di pomodoro potete utilizzare qualche goccia di concentrato di pomodoro o spezzettare dei pomodori secchi.

Grano saraceno con cime di rapa e alici

Ingredienti per 4 persone

320 gr di grano saraceno

1 scalogno

1 bicchiere di vino bianco

1 l di brodo vegetale

500 gr di cime di rapa

80 gr di provolone dolce

12 filetti di alici

Olio extravergine di oliva

Polvere di pomodoro

Sale

Preparazione

Lavate le cime di rapa e cuocetele in acqua bollente salata per 7 minuti. Passate sotto l’acqua fredda, tenetene da parte qualcuna e frullate il resto, ottenendo una crema. In una padella fate appassire lo scalogno tritato con un filo d’olio. Aggiungete il grano saraceno e fatelo tostare per un minuto, poi sfumate con il vino e lasciatelo evaporare completamente. Versate il brodo gradualmente e portate a cottura per circa 10-15 minuti. Durante gli ultimi minuti unite la crema di cime di rapa e mescolate. Spegnete il fuoco e mantecate con il provolone grattugiato (tenendo da parte due cucchiai) e un filo di olio. Impiattate e decorate con le cime tenute da parte, i filetti di alici, la polvere di pomodoro e il rimanente formaggio grattugiato.

Luciana

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

