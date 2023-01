Guida con la patente ritirata, multato

Visto che la patente gli era stata ritirata aveva pensato bene di farsi fare un duplicato durante una visita nel suo paese ma lo strattagemma è stato scoperto dalla Polizia Municipale. Il protagonista è un cittadino cinese fermato ieri da una pattuglia dell'Autoreparto durante un controllo nel Quartiere 5. L’uomo ha mostrato agli agenti una patente cinese, corredata di regolare traduzione, che dagli accertamenti è risultata autentica ma non valida sul territorio italiano perché il conducente è residente a Firenze da oltre un anno. Da ulteriori verifiche è emerso che l’uomo nell’aprile scorso era già stato multato per la stessa violazione, con il contestuale ritiro della patente cinese che ad oggi si trova ancora negli uffici della Prefettura. Alla richiesta di spiegazioni il conducente ha confessato di aver ottenuto il duplicato della patente ritirata durante un viaggio in Cina sperando di poter eludere nuovi controlli. Gli agenti lo hanno quindi multato per oltre 2mila euro di verbali, la patente è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo per 3 mesi.