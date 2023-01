La guardia di finanza ha arrestato il titolare di una pizzeria nel Valdarno perché trovato in possesso di un chilo di hashish e 9.000 euro di dubbia provenienza. L'uomo, un nordafricano, era da tempo sotto osservazione della guardia di finanza. Il ritrovamento è stato fatto a seguito di una perquisizione domiciliare. Al momento si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo fissato per il 14 febbraio.