La mostra di Cioni prorogata fino a metà febbraio a Certaldo

È stata prorogata la mostra di Claudio Cionini “Immaginare la realtà. Prospettive, luci, atmosfere” che resterà visitabile a Palazzo Pretorio a Certaldo (FI) fino al 12 febbraio 2023.

Le opere dell’autore toscano raffigurano spazi in cui non compaiono presenze umane, ma all’interno delle quali è possibile leggere significati simbolici ed emotivi, uno sguardo carico di poesia che trova nelle strade, nei grattacieli e nelle luci notturne il proprio canto. Le immagini metafisiche, quasi in assenza di peso, di New York, Londra, Madrid, Melbourne, diventano una sorta di viaggio interiore nei luoghi dell’anima.

L’artista. Claudio Cionini nasce a Grosseto nel 1978. Frequenta il Liceo Artisti co di Grosseto e l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove inizia, nel 2000, l’attività espositiva. Significativi per la sua formazione gli insegnamenti del Prof. Daniele Govi e del Prof. Adriano Bimbi. Dopo gli studi la sua attenzione si rivolge subito al paesaggio industriale, realtà che lo circonda nella città dove da sempre risiede, Piombino.

La mostra. Il tema dell’esposizione è quello delle grandi città. Cionini, che dipinge ad acrilico utilizzando una spatola e quasi graffiando la tela, le presenta come un libro con le pagine sollevate, e aperte, su di un racconto che appare infinito. E forse proprio per questa ragione, perché il racconto non finisce, le sue città non possiedono un orizzonte definito, ma la ‘narrazione’ converge verso un punto indefinito, visto da posizione elevata, verso cui convergono le linee ideali della composizione.

L’esposizione, patrocinata dalla presidenza del Consiglio regionale della Toscana, è a cura di Lorenzo Nannelli, promossa dal Comune di Certaldo, con il coordinamento e il progetto di allestimento di Exponent in collaborazione con la Galleria D’Arte Nozzoli.

Il percorso espositivo è visitabile fino al 12 febbraio nell'orario di apertura dei musei comunali: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 10-13 e 14:30-16:30; sabato e domenica 10-13 e 14:30-17:30.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio chiamando il numero 0571 661219.