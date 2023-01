Ladro al supermercato disarma vigilante e gli punta pistola contro, arrestato

Ha oltrepassato le casse automatiche del supermercato senza pagare un ferro da stiro, poi ha reagito all'addetto della vigilanza intervenuto, gli ha quindi rubato la pistola puntandogliela alla tempia. L'uomo, un 30enne fiorentino, è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata. I fatti risalgono a ieri pomeriggio in un centro commerciale nella zona di Coverciano, a Firenze. Si indaga sulla vicenda, anche attraverso testimonianze e le immagini di videosorveglianza.

Da quanto appreso l'uomo non avrebbe pagato un ferro da stori da 140 euro, quindi sono intervenuti un addetto alla vigilanza e due dipendenti. Dopo le prime proteste l'uomo ha strappato il distintivo alla guardia giurata per poi innescare la colluttazione con i tre. Ha quindi sfilato la pistola dalla guardia giurata, che però è stato abile a togliere il caricatore. Secondo alcune testimonianze l'uomo avrebbe puntato la pistola alla testa dell'addetto alla vigilanza, per poi tentare di sparare, ma fortunatamente senza che ci fossero colpi.

L'uomo è stato bloccato fino all'arrivo della polizia che lo ha portato a Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.