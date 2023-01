La polizia ha denunciato un 23enne pisano, che nelle scorse settimane in un locale pubblico di Calci aveva colpito un uomo del posto, che si accompagnava con una donna con cui l’aggressore aveva avuto in precedenza una controversia. L’aggredito è riuscito a sottrarsi ai colpi del 23enne e ad allontanarsi dal posto; l’indomani ha sporto querela in Questura che, al termine degli accertamenti, ha identificato formalmente l’ aggressore e lo ha denunciato.