Ludicomix 2023 torna a Empoli per due giorni: ecco quando

Ludicomix 2023, fissate le date della 18esima edizione

Sabato 27 e domenica 28 maggio. Queste la date da segnare in agenda per non perdersi l'edizione 2023 di Ludicomix, manifestazione empolese dedicata alla cultura pop. Un evento attesissimo da grandi e piccini che rende Empoli, a partire dal centro storico, capitale del fumetto e del gioco. Una meta dove fare tappa per vivere due giorni in atmosfere magiche tra fumetti, videogame, giochi da tavolo, di ruolo e molto altro ancora. Tutto a cura dell'associazione Ludicomix APS, con il sostegno del Comune di Empoli.

L'edizione di quest'anno, che segue la partecipatissima rassegna 2022, sarà la numero diciotto, una tappa importante del percorso di una kermesse cresciuta di anno in anno, forte di un programma ogni volta ricco e coinvolgente.

"Ed eccoci a presentare la nuova edizione di Ludicomix, la diciottesima, e devo ammetterlo, fa un certo effetto a tutti noi pensare che questa sia l’edizione 'della maturità' per la nostra e vostra kermesse - sottolinea con emozione Tommaso Alderighi, presidente dell'associazione - In questi anni, abbiamo attraversato con sguardo curioso il mondo dell’hobby e della cultura pop, spaziando fin quanto ci era consentito e portando Empoli, la nostra città, in mondi di cui anche lei era inconsapevolmente curiosa e affascinata. Per questo e per molti altri motivi, vi aspettiamo a Empoli il 27 e 28 maggio 2023: torneremo a invadere il centro cittadino con concerti, spettacoli, mostre e dibattiti, con bancarelle e fumetti. Perchè la diciottesima è sì l’edizione della maturità, ma di una maturità vissuta con lo spirito di un bambino. Continuate a seguirci per scoprire cosa abbiamo in serbo per voi".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa