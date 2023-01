La Misericordia di Empoli inaugura 9 nuovi mezzi

Non succede tutti i giorni che vengano tenuti a battesimo 9 nuovi mezzi e quando succede non può che trattarsi di un momento speciale.

Il gran giorno è domenica 22 gennaio nella centralissima Piazza Farinata degli Uberti a Empoli dove, alle ore 9,30, è fissato il ritrovo di confratelli e consorelle della Misericordia in arrivo da tutta la Toscana e non solo. Subito dopo si terranno i saluti istituzionali e la presentazione dei n.9 nuovi automezzi. Si tratta, nello specifico, di n.2 ambulanze; n.2 trasporti per disabili non deambulanti; n.3 autovetture; n.2 mezzi per protezione civile.

E’, come si intuisce dai numeri, un rinnovo importante per il parco mezzi della confraternita empolese che può già contare su 41 mezzi, ma che, anche in ragione delle continue e crescenti esigenze, ha necessità di essere arricchito.

In questi anni il potenziamento è avvenuto con regolarità, ma bisogna tornare indietro di diverso tempo per ritrovare un’inaugurazione contemporanea di così tanti mezzi che vengono messi a disposizione con risorse proprie della Misericordia e con il prezioso contributo di privati.

Il programma di domenica 22 gennaio, dopo la presentazione dei mezzi, prevede alle 10.30 nella Collegiata di Sant’Andrea la celebrazione della Santa Messa officiata da Don Guido Engels, Proposto di Empoli e Correttore della Misericordia.

Alle 11.30 la benedizione dei 9 mezzi e il taglio del nastro alla presenza del Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari e del sindaco di Empoli Brenda Barnini.

Seguirà la sempre suggestiva sfilata, a sirene spiegate, per le vie del centro, di mezzi vecchi e nuovi.

Il nutrito programma continuerà nel pomeriggio, sempre in Piazza Farinata degli Uberti, con l’esposizione dei mezzi, con la presenza di stand che illustrano l’attività della Misericordia, con un servizio di screening sanitario gratuito per la prevenzione e con un’attività svolta dai volontari per intrattenere i più piccoli.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa