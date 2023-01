Multiutility, Potere al Popolo appoggia il contrasto alla nuova azienda

Pieno sostegno dall’Assemblea Empolese Valdelsa di Potere al Popolo all'azione promossa da Trasparenza per Empoli, le opposizioni nei Consigli Comunali di zona e dal coordinamento regionale dei comitati di contrasto all'operazione speculativa della MultiUtility Toscana.

Oltre a presentare elementi d'incongruenza sul piano giuridico, nelle valutazioni di “concambio” e nelle modalità di incorporazione delle diverse società, che potrebbero esporre l’iter a ricorsi, azioni di risarcimento e perfino profili di danno erariale, sul piano politico la finanziarizzazione con la quotazione in Borsa di servizi pubblici, beni comuni e diritti essenziali, come l'acqua, in un contesto di crisi climatica ed energetica è tanto riprovevole quanto iniqua.

Perciò sosteniamo l’azione delle consigliere ed i consiglieri comunali, che hanno espresso contrarietà al progetto, intendendo rilanciare il contrasto alla MultiUtility con apposite mozioni sul ricorso in collaborazione con i comitati comitati.

Non a caso i comuni più piccoli hanno già compreso il danno patrimoniale ed amministrativo derivante dalla concentrazione di quote societarie.

Nonostante questo, quel partito trasversale degli affari, che in Toscana accomuna i sindaci del Pd con quelli della destra di FdI, intende svendere la gestione dei rifiuti, del servizio idrico e dell'energia sul mercato finanziario, espropriando di fatto le comunità delle scelte strategiche su monopoli naturali, per trasformare gli amministratori locali in anomali imprenditori.

Giova ricordare che il 2022 si è concluso con sanzioni comminate dall'Antitrust a diverse multiutility dell'energia per l'aumento unilaterale dei prezzi, tanto da definirle 'Furbette delle bollette', un eufemismo per le società per azioni, che hanno aumentato le tariffe, inseguendo il profitto degli azionisti, a scapito dei servizi essenziali per famiglie ed aziende.

Ecco la prospettiva di esproprio dei servizi pubblici a vantaggio dei profitti degli azionisti privati che si va preparando nella amministrazioni locali per la cittadinanza toscana, con la quotazione in Borsa della nuova MultiUtility Toscana, dopo la fusione in ALIA Spa di servizio rifiuti, idrico ed energia.

E mentre siamo davvero alla canna del gas, fra inflazione e carovita, con sempre più persone che fanno fatica ad arrivare a fine mese e i rincari dell'energia vengono calmierati con l'esborso di soldi pubblici per bonus e crediti, S.P.A. e azionisti fanno insostenibili extraprofitti.

Potere al Popolo! Assemblea Empolese Valdelsa