Non violenza, un tavolo per la pace a Barberino Tavarnelle

Sono tante le associazioni che costituiscono e promuovono la Rete per la Pace e i Diritti umani di Barberino Tavarnelle, nata dalla firma del documento che ispira obiettivi, progetti e proposte condivise dall'amministrazione comunale e da varie realtà del territorio attive nel volontariato. Il principio che sta alla base della nuova sinergia, lanciata dalla giunta Baroncelli, è quello di creare uno spazio di incontro e confronto per la diffusione della cultura della non violenza.

“Attraverso la collaborazione tra istituzioni e società civile – commenta il sindaco David Baroncelli – intendiamo stimolare, sensibilizzare ma anche realizzare fattivamente iniziative di informazione e formazione sui valori dei diritti umani, della cittadinanza e della pace. Tra i temi che stanno a cuore alla rete ci sono la cooperazione, l'accoglienza, l'integrazione, la sostenibilità. la ricchezza delle diversità, la multiculturalità, il rispetto della legalità, la condivisione, il rifiuto di ogni guerra come soluzione dei conflitti.

La rete è aperta al coinvolgimento della comunità e promuove la partecipazione della cittadinanza a tutti i livelli. Vi possono aderire, associazioni, istituzioni, sindacati, coordinamenti, comitati, reti, forum, gruppi e singoli cittadini.

“Un’azione sulla quale continueremo ad investire concretamente, - precisa l’assessore alle Politiche per il cosviluppo, l’accoglienza, pace e diritti Giampiero Galgani - dando continuità all’impegno e al lavoro intrapreso con passione e professionalità dalla nostra cara Marina Baretta, è la promozione della cultura della pace e dei diritti umani tra i giovani e nel mondo della scuola, è fondamentale che le nuove generazioni si sentano responsabili della storia e del processo di trasformazione della loro comunità e del mondo in cui viviamo”.

“Sono convinto che il territorio, dove è radicata da anni una particolare sensibilità ai temi della pace, - aggiunge l’assessore - realizzata dalle cittadine e dai cittadini nella loro quotidianità, risponderà al meglio a questo nostro appello che invita tutti a fare rete intorno al bisogno, oggi di particolare attualità, di contrastare l’indifferenza, incoraggiare e sostenere iniziative e progetti che educhino al dialogo e alla cultura dell’incontro in modo da accrescere consapevolezza, responsabilità, rispetto per l’altro”.

La rete è promossa dal Comune di Barberino Tavarnelle e da un nutrito gruppo di associazione tra cui Crc La Rampa Tavarnelle, Misericordia Barberino Tavarnelle, Circolo Arci Semifonte, Auser Volontariato Insieme Barberino Tavarnelle, Cinema Olimpia, Blue Room, Associazione Cittadinanza Attiva e Partecipazione, Anpi Barberino Tavarnelle, Happy days, Comitato Selma, CGIL Spa, Unicoop Firenze sezione soci Tavarnelle.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa