Nuove alberature in piazza della Stazione a Incisa, via ai lavori

Nuove alberature in piazza della Stazione a Incisa, dove la prossima settimana saranno messe a dimora 20 piante nell’area del parcheggio prospiciente la stazione ferroviaria. Gli alberi andranno in parte a sostituire i tigli residui sulla piazza, giunti al termine del ciclo vitale nell’ambiente urbano, e in parte ad arricchire il patrimonio verde della piazza. I lavori inizieranno lunedì 23 gennaio e proseguiranno fino a venerdì 27 gennaio, compatibilmente con le condizioni metereologiche. Verranno istituiti alcuni divieti di sosta con rimozione forzata nell’area interessata dalle operazioni.

In particolare, lunedì 23 e martedì 24 gennaio il divieto di sosta riguarderà i parcheggi adiacenti all’aiuola nella porzione Nord del parcheggio, quella sulla sinistra fronteggiando la stazione, dalle ore 8 alle 17. Mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, negli stessi orari, il divieto sarà valido invece nella porzione sul lato opposto. La giornata di venerdì 27 servirà agli interventi di rifinitura. Per tutta la durata dell’intervento resteranno comunque utilizzabili i parcheggi al centro della piazza e quelli sul lato della ferrovia. La viabilità all’interno della piazza non sarà modificata.

I nuovi alberi sono del genere liquidambar, lo stesso delle piante già presenti in viale Marconi, per creare continuità tra la via d’accesso alla piazza e la piazza stessa. I lavori saranno eseguiti in accordo con RFI - Rete ferroviaria italiana.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno