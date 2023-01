PD, a Gambassi Terme un comitato per Bonaccini

Si è costituito anche a Gambassi Terme il Comitato a sostegno della candidatura di Stefano Bonaccini per le prossime primarie del Partito Democratico.

“Le primarie sono un momento di partecipazione dal basso che il Pd ha voluto allargare a tutta la popolazione: siamo l’unico partito in Italia ad adottare questa modalità democratica e trasparente - dice Samanta Setteducati, una delle promotrici del comitato e Assessora con delega alle politiche giovanili, al sociale e alla Sanità nel Comune di Gambassi - Siamo in presenza di una rifondazione, di un tempo in cui è necessario ascoltare e confrontarsi in maniera sincera, anche a livello locale”.

“Vogliamo costituire una rete sul territorio che vada oltre il proprio circolo allargandosi a tutti coloro che, anche al di fuori del Partito Democratico, sono interessati ai temi del congresso costituente - spiega ancora Samanta - Stiamo lavorando insieme agli iscritti, ai nostri amministratori e a tutti i gruppi di lavoro per rappresentare le diverse anime e i diversi settori di appartenenza”.

“Vorremmo concentrarci sulle tematiche del lavoro perché la politica deve ricominciare a parlarne – spiega il Consigliere Comunale del Comune di Gambassi, Franco Simoncini,tra i promotori del Comitato a favore di Stefano Bonaccini - Serve un piano di politica del lavoro seria e assente da troppo tempo e il Pd deve tornare a far propri i temi della tutela e dei diritti del lavoro. Sulla questione ad oggi i dati sono allarmanti, occorre colmare un gap nazionale che riguarda principalmente i salari, l’abbandono del mondo del lavoro, la fuga dei cervelli e la capacità produttiva delle imprese”.

“Bonaccini rappresenta la migliore opportunità per costruire un Partito capace di aprire ad un dialogo con i tanti italiani che non sono andati a votare alle scorse elezioni politiche – spiega Edoardo Cappelli, Assessore allo Sport e all’Innovazione tecnologica per il Comune di Gambassi e anche lui sostenitore di Stefano Bonaccini – attraverso la costruzione di una proposta politica moderna, radicata sui temi del lavoro, dei diritti, dell’uguaglianza, della scuola, della Sanità e capace di raccogliere collaborazione, capacità ed esperienza dimostrata in questi anni di governo regionale”.

Il comitato è aperto a tutti coloro vogliano aderire alla campagna congressuale o siano semplicemente interessati ad approfondire le proposte di Stefano Bonaccini per la segreteria nazionale del Partito Democratico tramite l’indirizzo di posta elettronica del PD di Gambassi, pd.gambassi.terme@gmail.com.

