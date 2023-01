Rampe sul torrente Pesciola e taglio boschivo, denuncia a Montespertoli

I carabinieri forestali di Tavarnelle, nell’ambito dei controlli sulla regolarità dei tagli boschivi, hanno eseguito un accertamento su un cantiere forestale in località Poggio Antico nel comune di Montespertoli.

I militari hanno contestato al titolare di una ditta boschiva il reato paesaggistico per aver realizzato, senza le necessarie autorizzazioni, due rampe in terra battuta sulla sponda destra del torrente Pesciola, in area vincolata. I militari hanno inoltre contestato la realizzazione, con mezzo meccanico, di opere in alveo senza l’autorizzazione idraulica.

Sempre al titolare della stessa ditta, dopo avere accertato un taglio boschivo su una proprietà privata, in assenza del consenso del proprietario e senza averne acquistato il soprassuolo, gli sono stati contestati i reati di furto. In applicazione della Legge forestale toscana di riferimento sono stati elevati anche sommari processi verbali per un importo complessivo di 2.100 euro.

Per i fatti sopra accertati il titolare della ditta boschiva è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Firenze.