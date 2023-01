Spaccio a Portoferraio, arrestato 39enne

Un 39enne è stato arrestato per spaccio a Portoferraio, Isola d'Elba. I carabinieri lo hanno pedinato e hanno perquisito il suo appartamento, trovano oltre 600 grammi tra hashish e marijuana, oltre a materiale per confezionare e tagliare le dosi. Sono sequestrati gli stupefacenti assieme a 1.500 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e condotto innanzi ai giudici del Tribunale di Livorno che hanno convalidato l’arresto ed hanno applicato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con il divieto di lasciare la propria abitazione in orario notturno.