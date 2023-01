Toscana Atletica Empoli, i risultati nelle gare in giro per l'Italia

Secondo fine settimana di ripresa dell'attività invernale ed ancora grandi risultati da parte delle ragazze della Toscana Atletica Empoli in giro per l'Italia.

Su tutti da segnalare, dopo la vittoria la scorsa settimana al Campaccio, il secondo posto ottenuto Domenica 15 Gennaio a San Vittore Olona da Giulia Bernini nella gara allieve internazionale di cross della 91° Cinque Mulini. L’atleta della società empolese ha corso sui 4000 metri con l’ottimo tempo di 14:53

Tanti sono stati anche i primati personali e gli ottimi piazzamenti in giro per l'Italia nelle gare indoor del fine settimana di Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio: a Modena nel meeting indoor assoluto, Camilla Sarti ha uguagliato il personale nei 60m con 7.77; a Carrara, nel meeting Carrara indoor, vittoria e personale nei 50Hs per Tessa Macaluso con 7,58 e vittoria nel peso allieve per Alice Lorieri con 10,03; a Firenze, nel meeting di salti indoor, vittoria nel salto in alto per Gaia Pianigiani con 1,65 e miglioramento di 9cm sempre nell’alto per Giulia Niccoli con 1,53; ad Ancona, primo e secondo posto nel pentathlon per le allieve Ginevra Drovandi e per Sali Baldari, quest’ultima al primo anno da allieva, e primato personale negli 800m per Veronica Brizzi, anche lei allieva, con 2.17.73