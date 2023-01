Turista muore colpito da una pietra a Santa Croce, chieste condanne fino ad 1 anno

Morì il 19 ottobre 2017 dopo essere stato colpito da un frammento di pietra staccatosi dal soffitto della basilica di Santa Croce. La vittima fu un turista spagnolo, Daniel Testor. Per quei fatti sono state chieste condanne fino a 1 anno e mezzo dalla pubblica accusa per omicidio colposo.

"Con un costante monitoraggio - ha detto la pm Benedetta Foti - si sarebbe potuto rilevare l'aumentato rischio di cedimento". Nello specifico sono stati chiesti 9 mesi per l'allora presidente dell'Opera di S.Croce, 1 anno per la precedente presidente, 1 anno e 6 mesi per il segretario generale e il tecnico responsabile.

La famiglia è stata nel frattempo risarcita con due milioni di euro prima del processo.