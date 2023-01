A piedi sui binari, poi chiede soldi ai passeggeri: non potrà fare ritorno a Empoli

Dopo aver attraversato a piedi i binari, senza servirsi del sottopassaggio, avrebbe iniziato a chiedere in maniera insistente del denaro ai numerosi viaggiatori presenti sulla banchina. È successo alla stazione di Empoli dove il soggetto, un cittadino slovacco di 25 anni già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dalla polizia ferroviaria. Già sanzionato per le stesse violazioni nei mesi scorsi, la Polfer ha nuovamente sanzionato il 25enne e richiesto un foglio di via obbligatorio.

Non avendo motivazioni per restare in città, il provvedimento richiesto è stato subito approvato dal questore di Firenze e per il giovane è scattato il divieto di ritorno nel Comune di Empoli per tre anni.