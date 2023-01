Abc, il programma delle squadre per il weekend

Domani la C Femminile farà visita a Porcari, domenica la Promozione sarà attesa a San Casciano.

Uno spartiacque fondamentale per il prosieguo dei rispettivi cammini. Le due squadre senior targate Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino sono attese rispettivamente dalla terza giornata di andata della seconda fase del campionato di C Femminile e dalla seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Domani alle 20.30 le ragazze del Basket Castelfiorentino faranno visita al Basket Femminile Porcari per la seconda trasferta a distanza ravvicinata dopo quella di mercoledì a Firenze (arbitro Testi di San Miniato). Sulla carta si tratta della trasferta più ostica della stagione visto che le gialloblu di coach Jacopo Giusti faranno visita alla prima della classe, la squadra che fino ad oggi ha inciampato in una sola sconfitta (contro Pisa nella prima fase) ed il cui campo risulta ancora imbattuto. Una vera e propria impresa, insomma.

Domenica, invece, sarà la volta dei ragazzi del Gialloblu Castelfiorentino che alle 18.30 saranno attesi dal Basket San Casciano (arbitri Fabbri e Lodovichi di Impruneta). Sul parquet del fanalino di coda, i gialloblu di coach Dario Chiarugi saranno chiamati non soltanto a rimettersi in carreggiata dopo il pit stop con Monteroni, ma anche a riscattare la sconfitta subita all’andata al PalaBetti, sconfitta rimasta davvero indigesta (59-62 il finale). In palio due punti fondamentali per riprendere la corsa verso i primi quattro posti.

Fonte: Abc Castelfiorentino