Abitare in Toscana, il punto nell'11esimo rapporto. Spinelli: "Servono risposte importanti"

"La Regione e gli enti locali, con i soggetti gestori del patrimonio Erp, stanno facendo e continueranno a fare ogni sforzo possibile, ma la crisi economica sta aggravando l’emergenza casa e facendo crescere le situazioni di povertà abitativa. Davanti a questa situazione servirebbero risposte importanti, che rimettano al centro dell’agenda politica il tema della casa e dell’abitare. Al momento, però, le scelte del Governo sono di segno opposto".

Lo ha detto l’assessora regionale alle politiche sociali e abitative Serena Spinelli in occasione della presentazione dell’undicesimo rapporto "Abitare in Toscana".

"A causa del caro bollette e dell’inflazione galoppante – evidenzia l’assessora Spinelli – le difficoltà a sostenere i costi dell’abitare sono sempre maggiori, soprattutto per le categorie più fragili. Ma invece di aumentare gli strumenti per fronteggiare questa situazione, che coinvolge un numero sempre più grande di persone, il governo nazionale taglia addirittura quelli esistenti, eliminando il fondo per i contributi agli affitti. Per la Toscana sono quasi 20 milioni in meno e significa non poter dare risposta in tal senso a circa 20mila nuclei familiari in difficoltà economica. È una decisione inaccettabile, che potrà portare a ricadute pesanti e un ulteriore aumento delle procedure di sfratto".

Altro punto, evidenziato dall’assessora, quello relativo all’edilizia popolare: "Le domande presentate nel 2021 sono oltre 19.000. Ma per aumentare la risposta alla richiesta di alloggi servirebbe un grande piano di investimenti per nuovi interventi di edilizia residenziale pubblica. I 93 milioni che il Pnrr prevede per la Toscana da qui al 2026 sono una dotazione molto importante, ma si tratta di risorse destinate alla riqualificazione sismica ed energetica, non ad allargare la dotazione immobiliare: per quest’ultima non ci sono risorse, né al momento se ne intravedono. Allo stesso tempo sarebbe necessario non ritardare ulteriormente l’approvazione della legge sulla rigenerazione urbana".

"In Toscana stiamo cercando anche di offrire risposte innovative: nel 2023 avremo a disposizione oltre 1.200 alloggi a canone calmierato in social housing, realizzati grazie al Fondo Housing Toscana" ha proseguito l’assessora Spinelli. "In questo caso si tratta di una risposta promettente, che favorisce la coesione e l’inclusione sociale e riguarda la fascia di popolazione che non riesce ad accedere all’affitto ai prezzi di mercato".

Un’ultima riflessione, l’assessora la dedica al mercato immobiliare. "I dati del 2021 – osserva - mostrano aumenti a due cifre nelle transazioni, che occorre leggere alla luce dello stop che vi era stato nell’anno precedente per la pandemia. Ma quei numeri ci dicono anche che la forma in assoluto più usata per l’acquisto è quella dei finanziamenti bancari. Abbiamo visto come quest’anno, in pochi mesi, i tassi dei mutui si siano impennati. Quante persone in questo momento rischiano di non riuscire a onorare gli impegni assunti con le banche? E quanti, in particolare giovani, sono costrette a rinunciare a fronte delle richieste di garanzia delle banche?".

"In linea generale – conclude Spinelli - credo che occorra porre la casa come una questione centrale, considerandola come strettamente connessa a tutte le altre politiche di welfare. La dimensione dell’abitare non riguarda solo gli aspetti infrastrutturali e il diritto alla casa, è anche una parte fondamentale dei bisogni sociali delle persone e della comunità".

Abitare in Toscana: i dati dell'11esimo rapporto

Il mercato immobiliare e la situazione abitativa in Toscana sono sotto i riflettori dell’undicesimo rapporto sulla condizione abitativa redatto dall’Osservatorio sociale regionale in collaborazione con Anci Toscana e il Settore politiche abitative della Regione.

Il rapporto "Abitare in Toscana" è stato presentato oggi a Firenze in una iniziativa pubblica che è stata conclusa dall’assessora regionale alle politiche sociali e alla casa Serena Spinelli.

Come ogni anno la presentazione del rapporto è stata l'occasione per fare il punto sul mercato immobiliare, sul numero delle locazioni e degli sfratti, ma anche sulle politiche regionali di sostegno all'affitto e sull'edilizia residenziale pubblica.

Il patrimonio immobiliare

Il patrimonio residenziale in Toscana è pari a 2.189.093 unità, un valore pari al 6,1% dell’intero stock nazionale, sostanzialmente stabile su base annuale.

Il mercato immobiliare

Dopo il forte arretramento del mercato immobiliare dovuto alla pandemia (-8,4% di compravendite nel 2020), nel 2021 si segnala un forte rilancio delle transazioni: +35,3% sul 2020 e +24 sul 2019.

I prezzi al metro quadro sono più o meno stabili nei comuni capoluogo (-0,3%) mentre continuano a diminuire (-1,%) nel resto del territorio regionale.

Confermato l’importante ruolo dei mutui: dopo il calo nel 2020, appare in forte crescita su base annua il numero complessivo di mutui ipotecari concessi (+39,9%) in analogia con il contesto nazionale. Complessivamente nel 2021 i finanziamenti bancari caratterizzano il 56,7% delle transazioni. La durata media dei mutui concessi è di 24,9 anni, la rata media mensile di 620 euro.

Le misure di sostegno all’affitto

La situazione che si è creata nel 2020 a causa dell’emergenza Covid, protrattasi per molti versi anche nel 2021, ha determinato la messa in atto di sforzi straordinari in termini di risorse stanziate.

Queste le misure messe in atto nel 2021: 13,9 milioni di euro per i bandi ordinari (rispetto ai quali sono state presentate e validate oltre 20.000 domande), 3,8 milioni dal finanziamento del fondo sociale per l’affitto predisposto dai comuni, 5 milioni dal Decreto sostegni bis, 6,4 dal fondo sociale europeo, 13,6 milioni del programma operativo del Fondo sociale europeo.

Sfratti e sostegno alla morosità incolpevole

Dopo il blocco degli sfratti attuato nel corso delle fasi più acute della pandemia, il quadro del 2021 non è ancora da considerare a regime, ma si cominciano a notare i primi segnali di incremento delle richieste (dalle 2.181 del 2020 alle 2.864 del 2021), dei provvedimenti ( da 1.641 a 3.148) e delle esecuzioni di sfratto (da 407 a 948).

Le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla morosità incolpevole sono tornate a aumentare: per il 2021 sono pari a quasi 4 milioni di euro sul territorio regionale. Le erogazioni risultano pari a 921.000 euro coprendo 128 nuclei familiari. Per quanto riguarda il fondo regionale di contrasto alla morosità incolpevole, per il 2021 le erogazioni sono pari a 529.000 euro (101 i nuclei beneficiari).

L’edilizia residenziale pubblica (Erp)

Il patrimonio immobiliare dell’edilizia residenziale pubblica toscana è costituito da 5.872 edifici, che assommano 49.894 alloggi (304 ogni 10.000 famiglie residenti).

Oltre la metà di questi edifici sono stati costruiti prima del 1970, mentre sono circa l’8% gli alloggi di recentissima costruzione (dopo il 2000).

Gli alloggi sfitti sono 4.051, più del doppio di quanti erano nel 2015 e il 65% di questi sono in attesa di ristrutturazione (un terzo con lavori già finanziati).

I nuclei residenti in alloggi di Erp sono mediamente composti da 2,38 persone, per un totale di 108.452 inquilini.

Per concludere il quadro di sintesi, le domande presentate nel corso del 2021 per l’inserimento nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi Erp sono state 19.094, e di queste l’85% (16.148) hanno avuto esito positivo in termini di accoglimento.

Riqualificazione del patrimonio Erp

Per il triennio 2020-2022, la Regione Toscana ha destinato 32,4 milioni di euro per interventi di manutenzione, qualificazione, efficientamento energetico e ripristino del patrimonio Erp.

Fino al 2026 il Pnrr destina alla Toscana oltre 93 milioni di euro per riqualificare l’edilizia residenziale pubblica dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica.

